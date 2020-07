Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato ieri, 15 luglio, le quote di importazione riservate ai prodotti agricoli e al riso vietnamiti, in linea con l’accordo di libero scambio sottoscritto da Bruxelles e Hanoi (Evfta), che entrerà in vigore dal primo agosto. I prodotti agricoli vietnamiti esportati nell’Ue a partire dal mese prossimo verranno esentati dai dazi, ma saranno sottoposti a quote d’importazione annue. Nello specifico, la Commissione ha offerto al Vietnam, tra gli altri, una quota annuale di 500 tonnellate di uova di gallina; 400 tonnellate di aglio; 5mila tonnellate di frumento; 30mila tonnellate di farina di cassava; 11.500 tonnellate di tonno; 20mila tonnellate di zucchero, e 350 tonnellate di funghi. Per quanto riguarda il riso, la Commissione ha offerto al Vietnam una quota di 80mila tonnellate annue, incluse 20mila tonnellate di riso integrale. (segue) (Beb)