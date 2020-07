Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale vietnamita, il parlamento unicamerale, ha ratificato lo scorso 8 giugno l’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta), che prevede la soppressione quasi totale dei dazi doganali tra le parti entro un decennio, e l’Accordo di protezione degli investimenti (Evipa). L’Evfta, che ha già avuto il via libera del Consiglio europeo, dovrebbe entrare in vigore quest’estate. L’Assemblea vietnamita, inoltre, ha ratificato la Convenzione 105 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sull’abolizione del lavoro forzato, ratifica collegata all’intesa commerciale con l’Ue. L’intesa, infatti, impegna le parti sia riguardo alla tutela dei diritti umani (stabilendo un collegamento giuridico con l’Accordo quadro di partenariato e cooperazione globale), sia all’attuazione degli accordi internazionali per l’ambiente (Accordo di Parigi, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto), sia alla tutela dei lavoratori. Il Vietnam ha precedentemente ratificato la Convenzione 98 dell’Oil sulla contrattazione collettiva e riformato il proprio codice del lavoro mentre deve ancora ratificare la Convenzione 87, sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione. (segue) (Beb)