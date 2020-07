Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Evfta e l’Evipa sono stati firmati il 30 giugno 2019 ad Hanoi dopo un processo durato sette anni. L’accordo di libero scambio è un documento articolato in un preambolo, 17 capitoli, due protocolli e quattro dichiarazioni congiunte: disciplina l’accesso ai rispettivi mercati, i dispositivi di difesa commerciale, le agevolazioni doganali, le barriere tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie, le barriere non tariffarie, la liberalizzazione degli investimenti, gli appalti pubblici, la politica di concorrenza, la proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, la trasparenza, la risoluzione delle controversie e la cooperazione. L’accordo sugli investimenti è un documento in quattro capitoli al centro del quale c’è la protezione degli investimenti, più il preambolo, gli obiettivi generali, la risoluzione delle controversie e le disposizioni finali. Entrambi si collegano istituzionalmente e giuridicamente all’Accordo quadro di partenariato e cooperazione globale (Pca) del 2012, che disciplina le relazioni bilaterali in vari settori, compresi i diritti umani. (segue) (Beb)