Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sintesi l’accordo commerciale elimina progressivamente le tariffe (99 per cento in dieci anni), riduce le barriere normative e burocratiche, tutela le indicazioni geografiche, apre i mercati dei servizi e degli appalti pubblici, assicura l’applicazione delle regole concordate. Per quanto riguarda i dazi imposti dal Vietnam sulle merci europee, si partirà con la cancellazione del 65 per cento per arrivare vicino all’azzeramento in modo graduale: ad esempio, cinque anni per i prodotti agroalimentari, gravati attualmente da dazi fino al venti per cento; sette anni per le auto (ora al 78 per cento), il vino (50 per cento), i farmaci (otto per cento), il cioccolato (30 per cento). Molti prodotti vietnamiti, invece, già adesso beneficiano unilateralmente di un Sistema generalizzato di preferenze (Gsp). Per gli altri è prevista la cancellazione iniziale del 71 per cento dei dazi e il resto gradualmente. (segue) (Beb)