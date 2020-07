Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tiene conto, con contingenti tariffari, di alcuni prodotti agroalimentari particolarmente sensibili, come il riso, il mais dolce, l’aglio, i funghi e lo zucchero. Le indicazioni geografiche tutelate sono 169 per l’Unione europea e 39 per il Vietnam. Quelle italiane sono 38, tra formaggi, salumi e vini. Di rilievo per l’Ue l’apertura del mercato vietnamita degli appalti pubblici: ciò vuol dire che le imprese europee potranno competere ai bandi delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni di Hanoi e Ho Chi Minh City. Per le compagnie europee, inoltre, migliorerà l’accesso ai servizi postali, ambientali, bancari e assicurativi, di trasporto marittimo. (Beb)