Thailandia: i ministri economici del governo rassegnano le dimissioni (2)

- Nei giorni scorsi l’ormai ex vicepremier Somkid ha avvertito che gli sforzi profusi dalla Thailandia per contenere la pandemia di coronavirus all’inizio del 2020 culmineranno in una “tempesta economica” nella seconda metà dell’anno. “Nella seconda metà dell’anno dovremo attraversare una tempesta economica di portata significativa. Ogni paese affronta problemi, e vorrei si comprendesse che ogni paese è alle prese con situazioni serie, ma dobbiamo aiutarci per sopravvivere ai mesi a venire”, ha dichiarato il vicepremier thailandese. Somkid ha passato in rassegna coi funzionari della Jetro una serie di sondaggi in merito all’andamento delle attività produttive giapponesi in Thailandia e in altri paesi della regione; la delegazione giapponese si è detta fiduciosa in merito agli investimenti effettuati dal sistema produttivo del Giappone in quel paese del Sud-est asiatico, ed hanno fornito rassicurazioni in merito alla permanenza delle attività produttive in loco, ha dichiarato Somkid: “Il Giappone ha espresso soddisfazione per la rapida adozione delle nostre misure fiscali e dell’assistenza alle aziende”, ha affermato il funzionario. (segue) (Fim)