Thailandia: i ministri economici del governo rassegnano le dimissioni (3)

- Il governo della Thailandia ha approvato la scorsa settimana due pacchetti di stimolo da 22,4 miliardi di baht(circa 700 milioni di dollari) per il sostegno all’industria del turismo domestico, un pilastro dell’economia nazionale prostrato a causa della pandemia di coronavirus. Le misure di stimolo, proposte dal ministero del Turismo e dello sport, sono entrate immediatamente in vigore, ed eserciteranno i loro effetti sino al prossimo 30 ottobre. Tra i provvedimenti definiti dal governo figurano voucher per due milioni di voli domestici, con un massimale individuale di 2mila baht, e sussidi per le spese alberghiere, i ristoranti e altri servizi nelle principali destinazioni turistiche del paese. Il governo sussidierà in tutto cinque milioni di pernottamenti in albergo, per un massimo del 40 per cento della spesa sostenuta. Il traffico aereo domestico della Thailandia è crollato del 58,2 per cento nei primi cinque mesi del 2020, con una conseguente contrazione del fatturato pari al 57,9 per cento. Gli arrivi internazionali sono calati del 60 per cento a 6,69 milioni. (segue) (Fim)