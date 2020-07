Ue-Vietnam: Bruxelles annuncia quote per i prodotti agricoli vietnamiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato ieri, 15 luglio, le quote di importazione riservate ai prodotti agricoli e al riso vietnamiti, in linea con l’accordo di libero scambio sottoscritto da Bruxelles e Hanoi (Evfta), che entrerà in vigore dal primo agosto. I prodotti agricoli vietnamiti esportati nell’Ue a partire dal mese prossimo verranno esentati dai dazi, ma saranno sottoposti a quote d’importazione annue. Nello specifico, la Commissione ha offerto al Vietnam, tra gli altri, una quota annuale di 500 tonnellate di uova di gallina; 400 tonnellate di aglio; 5mila tonnellate di frumento; 30mila tonnellate di farina di cassava; 11.500 tonnellate di tonno; 20mila tonnellate di zucchero, e 350 tonnellate di funghi. Per quanto riguarda il riso, la Commissione ha offerto al Vietnam una quota di 80mila tonnellate annue, incluse 20mila tonnellate di riso integrale.L’Assemblea nazionale vietnamita, il parlamento unicamerale, ha ratificato lo scorso 8 giugno l’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta), che prevede la soppressione quasi totale dei dazi doganali tra le parti entro un decennio, e l’Accordo di protezione degli investimenti (Evipa). L’Evfta, che ha già avuto il via libera del Consiglio europeo, dovrebbe entrare in vigore quest’estate. L’Assemblea vietnamita, inoltre, ha ratificato la Convenzione 105 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sull’abolizione del lavoro forzato, ratifica collegata all’intesa commerciale con l’Ue. L’intesa, infatti, impegna le parti sia riguardo alla tutela dei diritti umani (stabilendo un collegamento giuridico con l’Accordo quadro di partenariato e cooperazione globale), sia all’attuazione degli accordi internazionali per l’ambiente (Accordo di Parigi, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto), sia alla tutela dei lavoratori. Il Vietnam ha precedentemente ratificato la Convenzione 98 dell’Oil sulla contrattazione collettiva e riformato il proprio codice del lavoro mentre deve ancora ratificare la Convenzione 87, sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione.L’Accordo di libero scambio è già stato votato dal Parlamento europeo il 12 febbraio, con una maggioranza di 401 a 192 e 40 astensioni. Il 30 marzo il Consiglio europeo ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell’accordo aprendo la strada alla sua entrata in vigore. Sempre il 12 febbraio il Parlamento europeo ha approvato anche, con 407 voti a favore, 188 contrari e 53 astensioni, l’Accordo di protezione degli investimenti. I due accordi, inizialmente compresi in un testo unico, sono stati distinti nel 2018. Il primo, a differenza del secondo, riguarda le competenze esclusive dell’Unione e può quindi essere ratificato dalla sola Ue, senza il coinvolgimento degli Stati membri. Il Vietnam aveva già accordi bilaterali per la protezione degli investimenti con 21 Stati. Secondo stime del governo vietnamita, l’intesa commerciale dovrebbe far crescere il prodotto interno lordo nazionale del 2,4 per cento e le esportazioni del 12 per cento entro il 2030. Dal punto di vista europeo, l’accordo di libero scambio col Vietnam, aggiunto a quello firmato con Singapore, dovrebbe favorire i rapporti commerciali con l’area Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (di cui i due paesi fanno parte insieme a Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar e Thailandia).L’Evfta e l’Evipa sono stati firmati il 30 giugno 2019 ad Hanoi dopo un processo durato sette anni. L’accordo di libero scambio è un documento articolato in un preambolo, 17 capitoli, due protocolli e quattro dichiarazioni congiunte: disciplina l’accesso ai rispettivi mercati, i dispositivi di difesa commerciale, le agevolazioni doganali, le barriere tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie, le barriere non tariffarie, la liberalizzazione degli investimenti, gli appalti pubblici, la politica di concorrenza, la proprietà intellettuale, lo sviluppo sostenibile, la trasparenza, la risoluzione delle controversie e la cooperazione. L’accordo sugli investimenti è un documento in quattro capitoli al centro del quale c’è la protezione degli investimenti, più il preambolo, gli obiettivi generali, la risoluzione delle controversie e le disposizioni finali. Entrambi si collegano istituzionalmente e giuridicamente all’Accordo quadro di partenariato e cooperazione globale (Pca) del 2012, che disciplina le relazioni bilaterali in vari settori, compresi i diritti umani.In sintesi l’accordo commerciale elimina progressivamente le tariffe (99 per cento in dieci anni), riduce le barriere normative e burocratiche, tutela le indicazioni geografiche, apre i mercati dei servizi e degli appalti pubblici, assicura l’applicazione delle regole concordate. Per quanto riguarda i dazi imposti dal Vietnam sulle merci europee, si partirà con la cancellazione del 65 per cento per arrivare vicino all’azzeramento in modo graduale: ad esempio, cinque anni per i prodotti agroalimentari, gravati attualmente da dazi fino al venti per cento; sette anni per le auto (ora al 78 per cento), il vino (50 per cento), i farmaci (otto per cento), il cioccolato (30 per cento). Molti prodotti vietnamiti, invece, già adesso beneficiano unilateralmente di un Sistema generalizzato di preferenze (Gsp). Per gli altri è prevista la cancellazione iniziale del 71 per cento dei dazi e il resto gradualmente.L’accordo tiene conto, con contingenti tariffari, di alcuni prodotti agroalimentari particolarmente sensibili, come il riso, il mais dolce, l’aglio, i funghi e lo zucchero. Le indicazioni geografiche tutelate sono 169 per l’Unione europea e 39 per il Vietnam. Quelle italiane sono 38, tra formaggi, salumi e vini. Di rilievo per l’Ue l’apertura del mercato vietnamita degli appalti pubblici: ciò vuol dire che le imprese europee potranno competere ai bandi delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni di Hanoi e Ho Chi Minh City. Per le compagnie europee, inoltre, migliorerà l’accesso ai servizi postali, ambientali, bancari e assicurativi, di trasporto marittimo. (Beb)