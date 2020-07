Usa: Trump, accoglierei di nuovo Michael Flynn nella mia amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto riaccolto volentieri il tenente generale in pensione Michael Flynn nella sua amministrazione, ora che i problemi legali dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale sembrano scomparsi. I commenti del presidente arrivano mentre Trump e i suoi alleati si sono adoperati per dipingere Flynn come vittima delle indagini del "deep state". "Ha attraversato l'inferno. È stato distrutto, ma tornerà in auge", ha detto Trump all'emittente "Cbs News" durante un'intervista alla Casa Bianca. "Farà un grande ritorno". Quando gli è stato chiesto se avrebbe riportato Flynn alla Casa Bianca, Trump ha risposto: "Lo farei". Flynn, un ex direttore della Defense Intelligence Agency, ha sostenuto la campagna di Trump per il 2016 ed è stato il primo consigliere del presidente per la sicurezza nazionale. Ma il presidente ha rimosso Flynn nel febbraio 2017 - a meno di un mese dal suo incarico - a seguito delle rivelazioni secondo cui Flynn avrebbe fuorviato il vicepresidente Mike Pence riguardo alle sue conversazioni del dicembre 2016 con l'allora ambasciatore russo Sergey Kislyak. (Nys)