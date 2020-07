Giappone: la pandemia rallenta le nuove assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi laureandi giapponesi hanno dovuto proseguire le attività di ricerca del primo posti di lavoro nei mesi estivi, a causa dello stallo dei processi di assunzione aziendali causato dalla pandemia di coronavirus. Lo scrive la stampa giapponese, che riferisce gli esiti di un sondaggio online effettuato da Recruit Career Co. Il 73,2 per cento dei 750 laureandi che hanno preso parte al sondaggio si sono assicurati un impiego entro il primo luglio scorso, in vista della laurea all’inizio del prossimo anno. Si tratta di una percentuale assai inferiore a quella registrata lo scorso anno: 85,1 per cento. Il 44,9 per cento degli studenti universitari consultati – inclusi alcuni che si sono già assicurati una opzione d’impiego – ha affermato di proseguire la ricerca di un impiego durante i mesi estivi. (segue) (Git)