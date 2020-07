Malesia: infrastrutture, Stato Penang accelera iter progetti delle grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato malese di Penang ha annunciato gli obiettivi temporali di avvio dei lavori per una serie di opere infrastrutturali di alto profilo: il progetto di bonifica di Panang Meridionale (Penang South Reclamation project); la linea ferroviaria leggera Bayan Lepas; e i due collegamenti ferroviari all’isola di Penang: Pan Island Link1 e Pan Island Link 2. Il governatore di Panang, Chow Kon Yeow, ha sollecitato un aggiornamento dello status dei progetti con l’obiettivo di avviare i lavori preliminari entro il mese di dicembre. “Ogni progetto ha la propria tabella di marcia, è vincolato a una serie di approvazione, non mancheranno ritardi”, ha ammesso Chow. Il governo statale ha fissato l’avvio dei lavori per il progetto di bonifica al primo febbraio 2021; per la ferroviaria leggera Bayan Lepas al primo ottobre 2021; e per i collegamenti ferroviari, il primo marzo e primo agosto del prossimo anno. Il governo di Penang ha firmato il primo luglio scorso l’accordo con il project delivery partner, il Consorzio Srs. E’ invece in ritardo il progetto del tunnel sottomarino da 7,2 chilometri che dovrebbe collegare George Town a Butterworth, a causa della mancata presentazione dello studio di fattibilità da parte del Consorzio Zenith Construction Sdn Bhd. (Fim)