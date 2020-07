Auto: Fca-Psa, il nuovo gruppo si chiamerà Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà Stellantis il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione tra Peugeot (Groupe PSA) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Questo il nome scelto - e annunciato oggi - dalle due società dell'automotive. Nella nota diffusa in serata da Fca si spiega che Stellantis deriva dal verbo latino "stello" che significa "essere illuminato di stelle". Le origini latine del nome "rendono omaggio alla lunga e importante storia delle due società fondatrici mentre l’evocazione dell’astronomia richiama lo spirito di ottimismo, energia e rinnovamento alla base di questa unione che cambierà il settore automotive", prosegue il comunicato. La scelta del nome segna "un passo importante verso il completamento della fusione paritetica (50/50), come definita nel Combination Agreement del 18 dicembre 2019". Il nome Stellantis verrà utilizzato esclusivamente a livello di gruppo, come Corporate Brand. Il prossimo passo nel processo sarà la presentazione di un logo che, con il nome, definirà l'identità del nuovo gruppo. I nomi e i loghi preesistenti dei singoli marchi costitutivi del gruppo Stellantis rimarranno invariati. Si prevede che la fusione sarà completata entro la fine del primo trimestre 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di entrambe le società nelle rispettive Assemblee straordinarie e il soddisfacimento dei requisiti antitrust e altri requisiti normativi. (Rpi)