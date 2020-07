Usa: dipartimento di Stato approva sanzioni contro alleato di Putin Yevgenij Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti oggi hanno imposto sanzioni a individui ed entità che, secondo il sito web del dipartimento del Tesoro, sono collegati ad un alleato del presidente russo Vladimir Putin, Yevgenij Prigozhin. Lo riporta l'emittente "Cnn". Secondo il sito web, gli individui e le entità sulla lista nera si trovano in Sudan, Hong Kong e Tailandia. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso approvazione per la notizia: "Oggi gli Stati Uniti sono intervenuti per limitare ulteriormente l'attività destabilizzante di Yevgenij Prigozhin a livello globale, designando entità che hanno permesso alla sua capacità di eludere le sanzioni - questa volta in Sudan", si legge in una nota del dipartimento di Stato. Queste designazioni includono la società Private Military Company (Pmc), M Invest, la sua controllata Meroe Gold, e i loro leader, Andrei Mandel e Mikhail Potepkin. "Le attività maligne globali di Prigozhin sono ben documentate, come dimostra la sua designazione sotto diverse autorità sanzionatorie statunitensi", si legge nella nota. "Prigozhin è il finanziatore dell'Internet Research Agency (Ira), la fabbrica di troll russa designata dagli Stati Uniti per i tentativi di interferire nelle elezioni". (segue) (Nys)