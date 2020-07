Usa: la Statua della Libertà ed Ellis Island riapriranno il 20 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Statua della Libertà e Ellis Island, a New York, inizieranno una riapertura graduale il 20 luglio, ha detto oggi il Servizio del Parco Nazionale. Lo riporta l'emittente "Abc". Gli ospiti potranno così di nuovo accedere ai giardini di Liberty e Ellis Islands, al Museo della Statua della Libertà, al Museo Nazionale dell'Immigrazione di Ellis Island e ad alcuni negozi di alimentari e di souvenir. L'interno della Statua della Libertà, compreso il piedistallo e la corona, rimarrà ancora chiuso. I traghetti per le isole avranno una capacità ridotta, mentre i visitatori sono invitati a prenotare i biglietti in anticipo. (Nys)