Usa: trovato smembrato imprenditore a New York, la polizia indaga su movente

- Un amministratore delegato di 33 anni è stato trovato smembrato in un lussuoso appartamento di New York, riporta l'emittente "Cnn". Il dipartimento di polizia di New York ha confermato che un uomo è stato trovato morto martedì in un appartamento nel Lower East Side di Manhattan. La vittima è un imprenditore nel campo dell'hi-tech e si chiama Fahim Saleh, un venture capitalist e amministratore delegato di Gokada, azienda nigeriana che fitta motociclette. Saleh è stato visto l'ultima volta nei filmati di sorveglianza lunedì sera, mentre saliva sull'ascensore del suo condominio. Un uomo vestito di nero - che, secondo la polizia, è sospettato di essere l'aggressore di Saleh - è stato visto nel video che entra nell'ascensore con lui. Il corpo di Saleh è stato scoperto dalla sorella. Alcune parti del suo corpo sono state infilate in singoli sacchi nell'appartamento. La polizia non ha ancora determinato un movente dietro il macabro attacco. (Nys)