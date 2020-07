Usa: American Airlines avverte circa 25 mila dipendenti del rischio licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Airlines ha avvertito circa 25 mila dipendenti - quasi il 20 per cento della sua forza lavoro - di potenziali licenziamenti, poiché le ondate di casi di coronavirus non fanno sperare in un rapido rimbalzo della domanda di viaggi. Lo riporta l'emittente "Cnbc". La compagnia aerea ha anche esortato i dipendenti a prendere nuove ferie prolungate che potrebbero durare fino a due anni o pacchetti di prepensionamento per ottenere il maggior numero possibile di persone fuori dal libro paga prima di dover tagliare i loro posti di lavoro. I ricavi negli Stati Uniti a giugno sono diminuiti di oltre l'80 per cento rispetto a un anno fa, hanno dichiarato l'amministratore delegato Doug Parker e il presidente Robert Isom in una nota allo staff.(Nys)