Usa: UnitedHealth registra utili record nel secondo trimestre

- UnitedHealth Group ha registrato più di 6,6 miliardi di dollari di utili nel secondo trimestre - di gran lunga il più alto record trimestrale mai realizzato dal conglomerato, secondo un'analisi del sito "Axios". Sebbene la maggior parte delle aziende abbia avuto difficoltà nel secondo trimestre perché la pandemia di coronavirus ha congelato l'economia, gli assicuratori sanitari come UnitedHealth ne hanno tratto grande beneficio, poiché le persone si sono trattenute dal recarsi dal medico o dall'ospedale, con il risultato di un minor numero di richieste di risarcimento medico che hanno dovuto essere pagate. Il margine operativo nel secondo trimestre per UnitedHealthcare è stato del 14,3 per cento contro il 6,8 per cento di Optum, che è la divisione della società che gestisce gli studi medici, la tecnologia, la consulenza e le prestazioni farmaceutiche. UnitedHealth ha pagato appena 70 centesimi di sinistri medici per ogni dollaro ricevuto in premi. Tuttavia, la compagnia prevede che tale rapporto aumenterà nel corso di quest'anno, man mano che un numero maggiore di persone riceverà le cure che ha posticipato. UnitedHealth ha anche detto che alcuni dei suoi datori di lavoro commerciali hanno tagliato la copertura per i lavoratori a causa della pandemia, il che ha influito sulle sue entrate. (Nys)