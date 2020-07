Argentina: crisi economica, persi 9 mila posti di lavoro nell'industria ad aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato sull'andamento dell'attività economica segna un ulteriore aggravamento della recessione già in atto nel paese fin dalla metà del 2019. Il prodotto interno lordo dell'Argentina ha registrato infatti un calo del 5,4 per cento già nel trimestre gennaio-marzo del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta di un numero significativo in quanto dà conto di un forte inasprimento della crisi economica e produttiva iniziata già nel periodo precedente all'impatto diretto della pandemia del nuovo coronavirus sull'economia del paese. Sebbene nel primo trimestre è iniziato infatti a sentirsi l'effetto delle restrizioni al commercio globale, il calo delle attività è maggiormente imputabile alle conseguenze della forte crisi finanziaria e del debito che attraversa il paese fin dall'agosto del 2018. Il raffronto rispetto al trimestre precedente segna un calo del 4,8 per cento. (segue) (Brb)