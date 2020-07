Comuni: Anci, accordo sindaci-governo su riparto 3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sono molto soddisfatto per l'impegno mantenuto e la metodologia su cui siamo riusciti a convergere - aggiunge il vicepresidente Pella -: il saldo pari a 2,1 miliardi arriverà ai Comuni nei tempi previsti, tutelando anche i centri più piccoli, e per questo ringrazio il presidente Antonio Decaro e la viceministra Laura Castelli e il sottosegretario Variati. Quando le istituzioni si confrontano e lavorano insieme, gli obiettivi si raggiungono velocemente. È stato così, in questo caso, per ministero dell'Interno, Ragioneria di Stato, ministero dell'Economia, Anci e Upi. Tutti impegnati in un lavoro di monitoraggio efficace, a vantaggio di tutti i cittadini e che sarà replicabile in futuro".