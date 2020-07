Scuola: Miozzo (Cts), non mi risultano indicazioni su ingresso in classe alle 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi risulta che il Comitato tecnico scientifico" abbia dato indicazioni di ingresso a scuola alle 7 del mattino. E' quanto ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo, in un'intervista rilasciata alla rivista specialistica "Orizzonte Scuola". "Un’ipotesi che abbiamo suggerito - ha aggiunto - è quella di immaginare, soprattutto nelle scuole secondarie, un orario flessibile, per evitare l’affollamento in ingresso". Orario d’ingresso flessibile "non significa però lezioni alle 7, significa mezz’ora in più o meno per evitare code agli ingressi" ha concluso. (Rin)