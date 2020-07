Ue: Amendola, non c'è alternativa alla proposta della Commissione su fondo ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per convincere tutti i paesi nel negoziato europeo sul fondo per la ripresa serve la logica, ma al momento non c'è alternativa alla proposta della Commissione Ue. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a "Tg2 Post". Amendola ha parlato della definizione di "paesi frugali": Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. "Una definizione molto strana, nel dibattito europeo non esiste solo una contrapposizione fra frugali e paesi del sud spendaccioni. Qui il problema è una contestazione di questi quattro paesi alla proposta della Commissione", ha puntualizzato Amendola, secondo cui si tratta di "una proposta che non solo nella quantità, ma anche nell'organizzazione" rappresenta "una struttura finanziaria con dei progetti che si devono sviluppare". L’Italia, come la maggior parte dei paesi, "più di venti", ha affermato Amendola, sostiene la proposta. "La Commissione quando ha presentato questo programma individuava un meccanismo per rispondere alla recessione. Noi sosteniamo una logica, una proposta, una scelta. Altri paesi partono da una contestazione delle somme, ma dietro questa contestazione", ha aggiunto Amendola, "non c’è un’alternativa per rispondere alla recessione. Se partiamo dagli obiettivi di questo Piano forse ci avviciniamo più velocemente al compromesso". (Les)