Ue: Amendola, Italia deve rispettare raccomandazioni della Commissione

- L’Italia deve rispettare come tutti i 27 paesi le raccomandazioni della Commissione. Siamo dentro un’alleanza, abbiamo dei benefici e dobbiamo rispettare le regole. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a "Tg2 Post". "Le raccomandazioni che arrivano ogni anno non sono degli spot elettorali, sono delle indicazioni", ha precisato Amendola, ricordando che per esempio "ai Paesi Bassi la Commissione imputa di fare la riforma sulla concorrenza sleale sulla tassazione". In questa fase di recessione, ha aggiunto il ministro, "tutti i 27 hanno l’obbligo di discutere quanti soldi investire e come sarà riformato il mercato comune". (Les)