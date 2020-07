Palermo: Palazzotto (Leu), tragedia per la comunità e Salvini fa lo sciacallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il deputato di Liberi e uguali Erasmo Palazzotto in una nota ha parlato della tempesta che ha colpito la sua città, Palermo, sottolineando che "una bomba d'acqua imprevedibile. Nessun allarme lanciato dalla Regione Siciliana. Danni per migliaia di euro. Due i morti, soprattutto. Una tragedia che colpisce Palermo e la sua comunità. E Salvini che fa? Anche a questo giro riesce a mettere in mezzo i migranti. Sciacallo".