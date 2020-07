Ue: Amendola, sul Mes decideremo dopo chiusura negoziato su fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavorerà per chiudere il negoziato sul fondo per la ripresa al prossimo Consiglio europeo: dopo ragioneremo sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a "Tg2 Post". "In Italia si è sviluppata una critica forte che ha creato delle differenze, dei dibattiti accesissimi non solo dentro la maggioranza. Noi come maggioranza abbiamo scelto una linea comune: abbiamo deciso di lavorare per chiudere questo negoziato al Consiglio Ue, e fatta questa chiusura valuteremo tutte le altre reti di protezione", ha precisato Amendola. "Sulla rete Sure c’è già un accordo, gli altri strumenti li prenderemo in considerazione dopo l’accorso sul Recovery fund. Lo so che in Italia è un dibattito caldo, ma è un approccio che stanno utilizzando anche in altri paesi", ha aggiunto il ministro. (Les)