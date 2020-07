Autostrade: Amendola, su questo dossier il Cdm è stato "coeso e unito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier Autostrade il Consiglio dei ministri di questa notte ha mostrato unità e coesione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a "Tg2 Post". "I Cinque stelle hanno sempre parlato di sanare questa ferita: il rapporto fra la proprietà, la caduta del ponte e la tragedia delle vittime. Sanare la ferita vuol dire voltare pagina anche sugli assetti proprietari", ha spiegato Amendola. "Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sotto la guida determinata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono riusciti a fare un accordo, ben accetto e che è stato un elemento di coesione di questa maggioranza", ha aggiunto. In merito alla lunghezza del Cdm, Amendola ha nuovamente smentito i dissidi interni alla maggioranza. "Noi attendevamo il risultato del negoziato, e credo che sia un risultato che faccia chiudere una pagina non proprio positiva di questo paese. Adesso ci sono grandi priorità come l’Ilva che andremo avanti e affronteremo", ha concluso il ministro. (Les)