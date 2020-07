Usa: Fauci, sforzi per screditarmi sono "bizzarri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo il sito "The Hill", questo è avvenuto prima che si sapesse che il Covid-19 può essere diffuso da individui che non mostravano sintomi. "Io mi attengo a tutto quello che ho detto", ha spiegato Fauci a "The Atlantic". "Contestualmente, al momento in cui l'ho detto, era assolutamente vero". Alla domanda su come Fauci faccia a lavorare per un'amministrazione che sta cercando di screditarlo, ha risposto: "Beh, è un po' bizzarro". Peter Navarro, il miglior consulente commerciale di Trump, ha fatto pubblicare su "Usa Today", martedì, un editoriale che ha caratterizzato Fauci come "in errore a proposito di tutto ciò su cui ho interagito con lui". "Non so spiegarmi Peter Navarro. È in un mondo a sé stante", ha detto Fauci nell'intervista. Alla domanda se ha pensato di dimettersi, Fauci ha risposto di no. "Voglio solo fare il mio lavoro. Sono davvero brava a farlo. Penso di poter contribuire. E continuerò a farlo", ha detto. (Nys)