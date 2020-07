Usa: Zuckerberg intervisterà Fauci sulla pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, domani intervisterà Anthony Fauci, membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca. Lo riporta il sito "The Hill". La discussione, che avrà luogo sulla pagina Facebook di Zuckerberg, si concentrerà sulla risposta degli Stati Uniti alla pandemia di coronavirus e sulle misure da adottare per contenerla. "Sono grato per la leadership del dottor Fauci e non vedo l'ora di sentirlo", ha scritto Zuckerberg in un post su Facebook annunciando l'intervista. La discussione si svolgerà durante le crescenti tensioni tra Fauci e l'amministrazione Trump, con alcuni membri del governo che hanno cercato di screditare il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive. Zuckerberg vuole inoltre condividere sulla sua piattaforma gli aggiornamenti sugli sforzi di Facebook per limitare la disinformazione circa la pandemia. Facebook ha adottato diverse misure per combattere la disinformazione, segnalando agli utenti quando hanno interagito con notizie false a proposito del virus.(Nys)