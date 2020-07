Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di 15 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente Joe Biden ha ampliato il suo vantaggio sul presidente Trump a 15 punti in un nuovo sondaggio nazionale commissionato dall'Università di Quinnipiac. Lo riporta il sito "The Hill". La rilevazione, pubblicata, oggi mostra che Biden ha ottenuto il 52 per cento delle preferenze rispetto al 37 per cento di Trump. Questo è il vantaggio più ampio per Biden registrato da un sondaggio di Quinnipiac fino ad oggi. Un sondaggio simile il mese scorso segnalava Biden in testa rispetto a Trump per otto punti percentuali. L'approvazione del presidente è scesa di sei punti nell'ultimo mese. Il 60 per cento degli intervistati disapprovano il suo lavoro alla Casa Bianca. Il sondaggio è stato condotto dal 9 al 13 luglio. (Nys)