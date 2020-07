Usa: il governatore dell'Oklahoma positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Oklahoma, Kevin Stitt, è risultato positivo al coronavirus, mentre i contagi nel suo Stato hanno raggiunto livelli record appena un mese dopo aver ospitato il primo raduno della campagna del presidente Donald Trump durante la pandemia. Lo riporta il sito "Politico". In una conferenza stampa a cui ha partecipato virtualmente, Stitt, un repubblicano, ha rivelato di essere stato sottoposto periodicamente al test per il virus, e i risultati del tampone di ieri sono positivi. "Mi sento bene, ieri mi sentivo un po' dolorante ma non avevo la febbre, così ho fatto i miei test e sono risultati positivi", ha detto Stitt, aggiungendo che voleva essere trasparente con gli abitanti dell'Oklahoma e usare la sua storia per ricordare ai residenti di fare il test se non si sentono bene. Sebbene diversi membri del Congresso Usa siano risultati positivi al coronavirus, Stitt è il primo governatore a rivelare pubblicamente di averlo contratto. (Nys)