Trasporti: M5s, proficuo incontro con Trenitalia al Mit per migliorare servizio Intercity (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un buon risultato - continua Ficara - reso possibile anche grazie al lavoro svolto in Commissione alla Camera nei mesi scorsi. Inoltre, ho depositato una risoluzione che impegna il Ministero su alcuni punti che devono essere centrali nella revisione contrattuale di fine anno 2020 con nuove modalità di investimento e controllo sul rinnovo del materiale rotabile ma anche e soprattutto nuovi criteri di valutazione e potenziamento del meccanismo di rilevazione della qualità percepita dai passeggeri, criteri omogenei e non aggirabili". "Ancora una volta, sono state poste all'attenzione dell'Ad le problematiche inerenti l'inquadramento del personale impiegato nell'appalto Trenitalia avente ad oggetto l'accoglienza, l'accompagnamento e l'assistenza a bordo treno", aggiunge al margine dell'incontro la parlamentare della commissione Lavoro, Valentina Barzotti. "Attendiamo un'istruttoria analitica su questi lavoratori che da oltre 10 anni vivono in condizioni di precarietà e dequalificazione professionale", concludono i parlamentari M5s. (Com)