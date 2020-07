Usa: città della Carolina del Nord approva risarcimenti per i residenti afroamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asheville, una città della Carolina del Nord, ha votato all'unanimità per risarcire la sua comunità afroamericana, facendo investimenti in aree in cui i residenti afroamericani affrontano le maggiori disparità sociali. Il Consiglio comunale di Asheville ha votato, con sette pareri a favore e zero favorevoli, a sostegno di una risoluzione che chiede scusa per la partecipazione della città alla tratta degli schiavi e alla discriminazione razziale, e promette di creare una commissione per i risarcimenti agli afroamericani discendenti dagli schiavi. La risoluzione non prevede pagamenti diretti, tuttavia, ma una distribuzione di finanziamenti a diverse aree della società che vedono le disparità razziali per colmare tali lacune, anche in materia di assistenza sanitaria, istruzione, occupazione e sicurezza del quartiere ed equità nella giustizia penale. Gli sforzi potrebbero anche includere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili. (Nys)