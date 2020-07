Coronavirus: Usa, 136.940 morti su 3.465.031 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 136.940 morti per Covid-19 su 3.465.031 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 13,4 milioni di contagi con oltre 560 mila morti. L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, domani intervisterà Anthony Fauci, membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca, sotto attacco da parte di alcuni esponenti dell'amministrazione Trump, tra cui il consigliere economico Peter Navarro. Il colosso Walmart, intanto, richiederà ai clienti di indossare coperture per il viso in tutti i suoi negozi per frenare l'epidemia di coronavirus. La decisione lo rende il più grande distributore ad introdurre un regolamento simile, secondo quanto riportato dal sito "Politico". L'azienda ha detto che la policy entrerà in vigore lunedì prossimo, per avere il tempo di informare i negozi e i clienti. (Nys)