Università: ministero a Salvini, trend iscrizioni in crescita rispetto ad anni precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle dichiarazioni del senatore della Lega Matteo Salvini sul presunto crollo delle iscrizioni all'università, il ministero dell'Università e della Ricerca precisa in una nota che: secondo i primi dati rilevati dal Cineca, il trend segna una crescita rispetto agli anni precedenti. Per la sola facoltà di medicina, nei primi nove giorni le richieste d'iscrizione ai test d'ammissione sono pari a 33.097, a differenza del 2019 quando, nello stesso arco temporale, erano pari a 16.404. Inoltre il governo ha investito oltre 200 milioni di euro per il diritto allo studio nel decreto Rilancio per consentire la riduzione delle tasse con l'innalzamento del tetto Isee per la 'no tax area' da 13 mila a 20 mila euro. Anche le borse di studio di specializzazione medica quest'anno - conclude il ministero - sono circa 4 mila in più rispetto all'anno precedente.(Com)