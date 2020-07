© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Nell'ambito della Festa dell'Altra Estate, incontro con Pif per parlare dell’impegno civile delle nuove generazioni come vaccino al peggiore dei virus, la mafia, insieme alla giornalista Marina De Ghantuz Cubbe.Casetta Rossa, via G.B. Magnaghi 14 (ore 19)- Nell'ambito di Estate al Maxxi incontro con Zerocalcare.Piazza del Museo nazionale delle arti del XXI secolo (ore 20:30)- Prende il via, con il filosofo Umberto Galimberti, il Festival della Filosofia di Veroli “I luoghi dell’altro, periferie, solitudini, marginalità”.Veroli, piazza S. Salome (ore 21)- Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e promotore di StopGlobalWarming.eu Marco Cappato, e l'attore Giobbe Covatta, incontrano pubblico e stampa per presentare l'iniziativa dei cittadini europei “StopGlobalWarming”.Casetta Rossa, via G.B. Magnaghi 14 (ore 21) (Rer)