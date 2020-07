Usa: dipartimento di Stato approva sanzioni contro alleato di Putin Yevgenij Prigozhin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il dipartimento di Stato, Prigozhin si affida a una rete di società di copertura e di facilitatori, tra cui tre società con sede a Hong Kong - Shine Dragon Group, Shen Yang Jing Cheng Machinery e Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company - e un individuo, Igor Lavrenkov, che si trova in Thailandia. Tra il 2018 e il 2019, queste entità hanno facilitato più di 100 transazioni superiori a 7,5 milioni di dollari che sono state inviate nell'interesse di Prigozhin. "Il ruolo di Prigozhin in Sudan evidenzia l'interazione tra le operazioni paramilitari russe, il sostegno alla conservazione dei regimi autoritari, come quello dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, e lo sfruttamento delle risorse naturali", scrive Pompeo. (Nys)