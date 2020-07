Usa: Fauci, sforzi per screditarmi sono "bizzarri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e membro-chiave della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che gli sforzi per screditarlo da parte di alcuni nell'amministrazione Trump sono "bizzarri". In un'intervista al sito "The Atlantic" pubblicata oggi, Fauci ha detto di non riuscire a capire perché la Casa Bianca abbia pubblicato, durante il fine settimana, una nota che lo contraddiceva su molte affermazioni. "Si rifletterà negativamente su di loro", ha detto l'infettivologo. Il promemoria della Casa Bianca indicava i commenti che Fauci ha fatto a marzo, secondo cui le persone sane non dovrebbero indossare mascherine. (segue) (Nys)