Ue: il ministro della Salute tedesco Spahn progetta l'Unione sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore obiettivo della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Ue è l'istituzione di uno “Spazio europeo dei dati sulla salute”. Non si tratta più soltanto del coordinamento tra le diverse applicazioni che gli Stati membri hanno introdotto per avvertire la popolazione sui rischi di contagio da Sars-Cov2. La digitalizzazione sta rivoluzionando l'assistenza sanitaria. Pertanto, Spahn vuole “evitare che l'Europa rimanga indietro nella ricerca sulla medicina del futuro basata sui dati”. Spahn progetta poi un'agenzia europea per la protezione dalle epidemie. Secondo il ministro della Salute tedesco, l'Ue deve infatti divenire “una guardia sanitaria globale. A tal fine, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) deve divenire “un'autorità europea per la protezione dalle malattie”. Spahn prevede che tale istituzione agisca non soltanto in Europa, ma anche al di fuori del continente. (Geb)