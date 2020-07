© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco al lavoro in viale Giulio Agricola, 136, nel quartiere Tuscolano, a Roma, per una fuga di gas. Diverse le squadre in azione che dopo un'accurata valutazione hanno deciso di evacuare un palazzo di piani sette, risultato completamente saturo di gas metano, al piano meno uno. Oltre ai vigili del fuoco presenti sul posto l'Italgas, Acea Reti, 118, carabinieri e Polizia locale di Roma Capitale. (Rer)