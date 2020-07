Governo: Di Maio, al Paese serve stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia in questo momento ha bisogno di stabilità e chi pensa di aprire una crisi in questo momento non vuole bene al nostro Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Tg1 delle ore 20. “Serve stabilità e noi lavoreremo come governo per assicurare la stabilità e per aiutare le imprese, i lavoratori, i disoccupati e le nostre famiglie”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)