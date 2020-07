Infrastrutture: ministro etiope Bekele, inizio riempimento Diga della rinascita “conforme a processo di costruzione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dell'ultimo round di colloqui, l'Etiopia ha accusato l’Egitto e il Sudan di aver avanzato richieste “eccessive” per quanto riguarda il riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). In una dichiarazione diffusa ieri, il ministro delle Risorse idriche, l’irrigazione e l’energia di Addis Abeba, Seleshi Bekele, ha confermato che gli ultimi colloqui trilaterali patrocinati dall'Unione africana si sono conclusi senza risultati tangibili. “Le posizioni invariate e le richieste aggiuntive ed eccessive dell'Egitto e del Sudan hanno impedito che questo ciclo di negoziati si concludesse con un accordo”, ha dichiarato Seleshi. “I paesi sono riusciti a raggiungere una comprensione dei loro interessi invece di ribadire le loro posizioni. L'Etiopia intende ribadire che un accordo negoziato è l'unica via d'uscita”, ha tuttavia precisato il ministro. Secondo un comunicato diffuso al termine della riunione dal ministero delle Risorse idriche egiziano, "l'undicesimo giorno di colloqui a distanza tra Egitto, Sudan ed Etiopia ha visto il permanere di divergenze su questioni di peso relative a riempimento e gestione della Gerd". (segue) (Res)