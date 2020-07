Infrastrutture: ministro etiope Bekele, inizio riempimento Diga della rinascita “conforme a processo di costruzione” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato egiziano arrivava dopo due vertici distinti che hanno visto da una parte la partecipazioni delle commissioni tecnico-legali dei tre paesi e dall'altra i loro ministro delle Risorse idriche. Questi ultimi avevano stabilito per il 14 luglio la consegna dei rapporti finali relativi alle negoziazioni al Sudafrica, presidente di turno dell'Ua, in preparazione di un prossimo vertice. Commentando la totale assenza di risultati dei colloqui, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha utilizzato l'espressione di "questione deplorevole", aggiungendo che Il Cairo si è impegnato nel dialogo patrocinato dall'Ua "in buona fede e nel tentativo di trovare un accordo giusto ed equilibrato che garantisca gli interessi delle tre parti". Shoukry ha concluso evidenziando la flessibilità e la comprensione mostrata dal suo paese nei confronti delle esigenze etiopi. (Res)