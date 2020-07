Camera: Fico, da relazioni annuali Inail e Agcom temi e punti significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico informa che in questi giorni ha ricevuto i vertici dell'Inail e dell'Agcom a Montecitorio in occasione della presentazione delle rispettive relazioni annuali. "Due rapporti - spiega su Facebook - che hanno messo in luce temi e punti significativi. Da un lato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha messo in evidenza i dati sugli incidenti sul lavoro, un fenomeno che registra un calo ma su cui non bisogna mai abbassare la guardia. Dall'altro - continua - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - i cui nuovi vertici sono stati votati ieri dal Parlamento - ha sviluppato una relazione con diversi focus, tra cui uno dedicato in modo specifico agli effetti del periodo di emergenza sul sistema economico delle comunicazioni, sulla digitalizzazione e sulle diseguaglianze, sui fenomeni di disinformazione, e alle criticità da affrontare per il futuro in un settore molto delicato e strategico". (Rin)