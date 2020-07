Il ministro della Salute della Germania Spahn progetta l'Unione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della pandemia di coronavirus, l'Ue deve divenire “sovrana” in materia di salute e per tale motivo deve formare un'Unione sanitaria. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, al Parlamento europeo, esponendo i piani di politica sanitaria della Germania come presidente di turno del Consiglio dell'Ue. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la politica sanitaria è spesso “una questione marginale nell'Ue”. Tuttavia, “al tempo del coronavirus, è diverso: la crisi ha dimostrato agli europei quanto siano insufficientemente preparati per una pandemia”. Ora, con la presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Ue, “la transizione verso una comunità sanitaria europea dovrebbe avere successo”.A tal fine, l'elenco delle questioni è lungo. Si tratta di sviluppare vaccini, garantire le catene di approvvigionamento di medicinali, istituire un'agenzia europea per la protezione dalle epidemie e gestire la comunicazione dei dati sanitari tra gli Stati membri. Di tutto ciò Spahn e gli altri ministri della Salute dell'Ue discuteranno in videoconferenza nella giornata di domani, 16 luglio. Intanto, Spahn ha dichiarato: “In questa crisi, abbiamo nuovamente appreso che noi europei dobbiamo restare uniti per scongiurare i pericoli”. L'iniziativa del ministro della Salute tedesco per riportare la produzione di farmaci e principi attivi nell'Ue è stata ben accolta dal Parlamento europeo. L'assemblea condivide, infatti, l'opinione di Spahn secondo cui, nell'approvvigionamento di medicinali e maschere di protezione, l'Ue “dipende in maniera eccessiva da paesi terzi” come la Cina e l'India.Un ulteriore obiettivo della presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Ue è l'istituzione di uno “Spazio europeo dei dati sulla salute”. Non si tratta più soltanto del coordinamento tra le diverse applicazioni che gli Stati membri hanno introdotto per avvertire la popolazione sui rischi di contagio da Sars-Cov2. La digitalizzazione sta rivoluzionando l'assistenza sanitaria. Pertanto, Spahn vuole “evitare che l'Europa rimanga indietro nella ricerca sulla medicina del futuro basata sui dati”. Spahn progetta poi un'agenzia europea per la protezione dalle epidemie. Secondo il ministro della Salute tedesco, l'Ue deve infatti divenire “una guardia sanitaria globale. A tal fine, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) deve divenire “un'autorità europea per la protezione dalle malattie”. Spahn prevede che tale istituzione agisca non soltanto in Europa, ma anche al di fuori del continente. (Geb)