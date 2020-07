Elezioni: Pedica (Pd) a Zingaretti, alleanza con M5s a regionali? Prima ascoltiamo base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pd e M5s insieme alle regionali? Prima ascoltiamo la base, facciamo un 'referendum' tra gli iscritti e vediamo cosa esce fuori. No alle decisioni calate dall'alto. Un conto è fare un'alleanza di governo per fermare la deriva populista di Salvini, un'altra è andare a braccetto in campagna elettorale con chi ancora oggi sul territorio è un nostro avversario politico". Lo dichiara, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "È vero che alla fantasia non c'è limite, ma come si può solo pensare di fare una campagna elettorale fianco a fianco con chi ha portato in Campidoglio Virginia Raggi? Torniamo con i piedi per terra", aggiunge Pedica (Com)