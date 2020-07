Coronavirus: Usa, Walmart imporrà l'uso della mascherina ai clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walmart richiederà ai clienti di indossare coperture per il viso in tutti i suoi negozi per frenare l'epidemia di coronavirus. La decisione lo rende il più grande distributore ad introdurre un regolamento simile, secondo quanto riportato dal sito "Politico". L'azienda ha detto che la policy entrerà in vigore lunedì prossimo, per dare il tempo di informare i negozi e i clienti. La società di Bentonville, con sede in Arkansas, ha detto che attualmente circa il 65 per cento dei suoi oltre 5 mila negozi e club si trovano in zone dove c'è già una qualche forma di mandato governativo sulle coperture per il viso. Il rivenditore ha anche detto che creerà il ruolo di "ambasciatore della salute" presso i suoi negozi e lo posizionerà vicino all'ingresso, per ricordare ai clienti di indossare la mascherina. Walmart si aggiunge a una lista crescente di distributori che hanno imposto l'uso della mascherina in tutte le loro catene, come Best Buy o Stairbucks. (Nys)