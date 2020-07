© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE DI ROMA- Virginia Raggi, sindaco di Roma, partecipa all'inaugurazione della stagione estiva 2020 del Teatro dell'Opera di Roma.Circo Massimo (ore 21)VARIE- Presentazione del volume di Franco Bernabè “A conti fatti. Quarant'anni di capitalismo italiano”.Diretta Facebook Luiss (ore 10)- Conferenza stampa di presentazione la stagione teatrale estiva di Ferento "Appuntamenti al tramonto", organizzata da Consorzio teatro Tuscia e Comune di Viterbo. Saranno presenti: il sindaco Giovanni Maria Arena, l'assessore alla cultura Marco De Carolis e il direttore artistico e presidente del Consorzio Teatro Tuscia Patrizia Natale.Viterbo, bar Otium, via Vico Squarano, 88 (ore 11:30)- Il garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, presenta alla stampa e agli interlocutori istituzionali gli sportelli per l’informazione e l’orientamento delle persone detenute che, a partire dalle prossime settimane, saranno attivi negli Istituti penitenziari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 12)- Conferenza stampa di presentazione dell’indagine: “L’impatto dell’emergenza sulle imprese culturali a Roma”, condotta da Format research. Interverranno il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, il presidente di Confcommercio cultura Roma, Valerio Toniolo e il presidente di Format research Pierluigi Ascani. (ore 12:15) (segue) (Rer)