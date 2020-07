Argentina: crisi economica, persi 9 mila posti di lavoro nell'industria ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi derivata dall'impatto sull'economia della pandemia di coronavirus in Argentina ha prodotto nel settore dell'industria una perdita di oltre 9 mila posti di lavoro nel mese di aprile. L'effetto congiunto della pandemia con la crisi economica e finanziaria iniziata nel paese già a metà del 2018 ha prodotto invece una perdita complessiva di 46 mila posti di lavoro nel confronto su anno secondo dati dell'Unione industriali argentina (Uia). La riduzione dell'occupazione nell'industria ad aprile corrisponde ad un -0,9 per cento, e rappresenta un dato decisamente migliore se paragonato al calo della produzione industriale nello stesso mese, corrispondente al -17,1 per cento rispetto al mese precedente e al -30,6 per cento su anno. "Il calo dell'occupazione è contenuto grazie agli accordi tra imprese e sindacati, al sussidio del governo (paga il 50 per cento dei salari alle imprese in difficoltà), alla proibizione dei licenziamenti ed alla doppia liquidazione", afferma il documento della Uia. Gli industriali avvertono tuttavia che se la legislazione di emergenza può essere d'aiuto in questo momento, può essere di ostacolo alla ripresa nel post-pandemia: "è importante pensare misure alternative che diano protezione sociale senza limitare la sostenibilità dell'industria". (segue) (Brb)