Palermo: Varchi (Fd'I), emergano responsabilità per tragedia maltempo

- Carolina Varchi, deputata palermitano di Fratelli d'Italia, afferma che "da palermitana, prima ancora che da parlamentare", rivolge un "pensiero di vicinanza alle famiglie delle due persone che questo pomeriggio hanno perso la vita, a causa degli allagamenti creatisi per il nubifragio che ha colpito Palermo". In una nota quindi prosegue: "Nel 2020 non è ammissibile morire in piena città, per una bomba d'acqua durata qualche ora. Auspico quindi che la procura apra un fascicolo per verificare se siano state responsabilità omissive, magari reiterate nel corso degli anni a provocare questi allagamenti. L'accertamento di eventuali responsabilità - conclude Varchi - è un atto dovuto nei confronti delle vittime, dei familiari e di quanti hanno riportato danni dagli allagamenti di oggi".(Com)