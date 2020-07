Brasile: Amazzonia, governo valuta proroga missione militare fino al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del vicepresidente si è tenuto durante l'apertura della seconda riunione del Consiglio dell'Amazzonia, di cui è presidente. Nel suo discorso, Mourao ha affermato che i dati diffusi dall'Istituto nazionale della ricerca spaziale (Inpe) non lasciano dubbi sulla ripresa della deforestazione dal 2012, con un netto aumento nel 2019. Il vicepresidente ha anche affermato che "il governo non nega o nasconde informazioni sulla gravità della situazione", ma che non accetta ciò che ha definito "narrazioni semplicistiche e distorte" sull'argomento. Ha affermato che le ripercussioni sull'immagine ambientale del Brasile influenzano diversi settori dell'economia del paese e possono compromettere la sua capacità di attrarre investimenti. (segue) (Brb)