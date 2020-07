Brasile: Amazzonia, governo valuta proroga missione militare fino al 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già la scorsa settimana il vicepresidente aveva dichiarato che per lui "è ovvio" che gli investitori stranieri vogliano vedere più impegno e maggiori "risultati concreti contro la deforestazione della foresta amazzonica". La posizione era stata assunta nel corso di una riunione convocata dopo che un gruppo che riunisce 30 fondi di investimento provenienti da 9 paesi diversi e che gestiscono complessivamente 3.700 miliardi di dollari, ha annunciato di essere pronto a rivedere i propri investimenti in Brasile nel caso il governo non adotti misure più efficaci per ridurre il disboscamento della foresta pluviale amazzonica. (segue) (Brb)